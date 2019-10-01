شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم فوق العادة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

سحق الهلال مضيفه السد القطري بـ4 أهداف مقابل هدف في ذهاب دور النصف نهائي لدوري أبطال آسيا اليوم (الثلاثاء) على ملعب نادي السد في قطر.

وتناوب على تسجيل الأهداف كل من: قوميز (هدفين د:33، 60)، علي البليهي (د:45)، محمد الشلهوب (د:67)، فيما جاء هدف السد بهدية من مهاجم الهلال قوميز (د:14)، وبذلك يقطع الهلال شوطاً كبيراً نحو التأهل للنهائي الآسيوي وبحظوظ كبيرة في لقاء الإياب الذي سيقام في الرياض، فالفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بأقل من 3 أهداف ستؤهل الزعيم للنهائي الآسيوي.

Advertisements

رغم البداية المتواضعة لفريق الهلال التي أسفرت عن هدف مبكر في شباكه بقدم مهاجمه قوميز بالخطأ، إلا أنه سرعان ما استعاد عافيته لا سيما مهاجمه الفرنسي الذي عوض غلطته وعدل نتيجة المباراة بإحرازه الهدف الأول.

وكادت المباراة تفلت من يد حكم اللقاء بعد أن تجمع عليه لاعبو السد محتجين على خطأ ضدهم إلا أن الحكم استطاع أن يمسك بزمام الأمور ومنح لاعب السد عبدالكريم حسن البطاقة الحمراء، وقبيل نهاية اللقاء أضاف المدافع علي البليهي الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني سيطر الهلال كلياً على المباراة وأضاف قوميز الهدف الثالث بعد تمريرة متقنة من ياسر الشهراني في الدقيقة 60، ووضع المخضرم قائد الهلال محمد الشلهوب بصمته في اللقاء بعد أن استلم الكرة من محمد كنو وسددها ماكرة في الزاوية البعيدة عن حارس السد سعد الشيب هدفا رابعا للهلال في الدقيقة 67، بعد ذلك عمد الهلال لتهدئة اللعب إلى أن أعلن الحكم نهاية اللقاء بانتصار هلالي كبير بنتيجة 4/1.