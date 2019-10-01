شكرا لقرائتكم تامر موسى مسؤلا لبعثة الإسماعيلي بالسعودية لحضور قرعة البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

و تسود حالة من الترقب داخل الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بقيادة الصربي ميودراج انتظارا لما سوف تسفر عنه قرعة دور الـ 16 للبطولة العربية والمقرر اجراؤها الجمعة المقبل بعدما تأهل الدراويش لدور الستة عشر بالبطولة العربية عقب الإطاحة بأهلي بني غازي الليبي بعد الفوز عليه ذهابا 4/2 والخسارة في مباراة العودة بهدف دون رد في تونس.

ويحلم عشاق الرداء الأصفر مواصلة النتائج الجيدة لإستمرار حلم الفوز بالبطولة والصعود لمنصات التتويج التى غاب عنها الدراويش منذ 17 عاماً فضلا عن الجوائز المالية لكأس زايد حيث يحصل النادى الفائز بلقب البطولة على ستة ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار ، ويتسلح النادى الأصفر بالصفقات الجديدة التى أبرمها والتى أحدثت تغييراً جذرياً فى شكل الفريق الأصفر .

وضمنت 10 فرق التأهل إلى دور الـ16 من البطولة العربية حتى الآن، فى انتظار 6 فرق آخرين من أجل اكتمال عقد المتأهلين إلى مرحلة ثمن النهائي.

ومن ضمن المتأهلين كل من :

الاسماعيلي (مصر)

الاتحاد (مصر)

الوصل (الإمارات)

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الجزيرة (الإمارات)

القوة الجوية (العراق)

الشرطة (العراق)

اتحاد جدة (السعودية)

شباب الأردن (الأردن)

المحرق (البحرين)

مولودية الجزائر (الجزائر)