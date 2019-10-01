شكرا لقرائتكم صلاح أمين رأس حربة مصر المقاصة أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يأتى ذلك من باب التفاؤل حيث أن اللاعب من المهاجمين المحظوظين على فريق الزمالك واستطاع إحراز أهداف فى جميع الفرق التى شارك معها مثل طلائع الجيش والإنتاج الحربى والنجوم أف سى .
كان الجهاز الفنى للمقاصة قد قام بإشراك عمرو مرعى كمهاجم صريح فى اللقاء الماضى أمام أسوان ونجح فى إحراز هدفين من الثلاثة التى احرزها الفريق فى مرمى أسوان .
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