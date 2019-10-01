شكرا لقرائتكم الشباب يجدد تفوقه على شبيبة الساورة ويتأهل إلى ثمن النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حجز الشباب مقعده في الدور ثمن النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بعدما أكد تفوقه على ضيفه شبيبة الساورة الجزائري بفوزه عليه 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ملعب خالد بن سلطان بنادي الشباب في إياب الدور 32، يوم الثلاثاء.

وكان الشباب قد فاز ذهاباً بنتيجة 3-1 سجلها البرازيلي سيبا وعبدالله الحمدان والكولومبي دانيلو آسبريا وسجّل هدف شبيبة الساورة الوحيد لاعبه سيّد علي في المواجهة التي أقيمت في الجزائر.

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وانتظر الشباب حتى الدقيقة 72 والتي شهدت تسجيله الهدف الأول عن طريق مهاجمه الشاب عبدالله الحمدان الذي ارتقى لعرضية زميله عبدالله الشامخ وحول الكرة برأسه استقرت في شباك الضيوف.

وواصل الشباب هجومه ونجح مهاجمه البديل محمد السهلاوي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 85 بعد متابعته لتسديدة زميله محمد سالم ليكمل الكرة في الشباك.

وأهدر سيّد علي فرصة تسجيل هدف تقليص الفارق بعد إضاعته لركلة جزاء تصدى لها الحارس عبدالله العويشير بنجاح، لتنتهي المباراة بفوز الشباب 2-صفر وتأهله للدور ثمن النهائي.