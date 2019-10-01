شكرا لقرائتكم آل الشيخ يعد الهلاليين بمكافآت مالية عند تحقيق لقب آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وعد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه لاعبي نادي الهلال بمكافآت مالية في حال تحقيق لقب دوري أبطال آسيا بنسخته الحالية.
وتجاوز الهلال مضيفه السد القطري يوم الثلاثاء بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، قبل أن يلتقي الفريقان في الرياض يوم 22 من الشهر الجاري على استاد جامعة الملك سعود.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه في "تويتر" أنه يرغب بحضور المباراة النهائية في حال وصول الهلال إليها، واعداً الفريق بتقديم مكافآت مالية في حال الفوز.
وتجاوز الهلال مواطنه أهلي جدة في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وأتبعه بالاتحاد في ربع النهائي.
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