شكرا لقرائتكم الهلال يكتسح السد ويقترب من بلوغ نهائي آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع الهلال السعودي قدما في المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على مضيفه السد القطري 4 - 1 اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي من البطولة.

وتقدم السد بهدف من نيران صديقة سجله بافيتيميبي غوميز في الدقيقة 15 قبل أن يسجل نفس اللاعب هدف التعادل للهلال في الدقيقة 33 ، وطرد بعدها عبدالكريم حسن لاعب السد بدقيقتين، ثم أضاف علي آل بليهي الهدف الثاني للهلال في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني له والثالث للهلال في الدقيقة 60 وأضاف محمد الشلهوب الهدف الرابع في الدقيقة 67.

ويلتقي الفريقان يوم 22 أكتوبر الجاري في مباراة الإياب على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.