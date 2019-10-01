شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يكسب مؤجلة التعاون بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز اتحاد جدة على ضيفه التعاون 3 - 1يوم الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

وسجل أهداف اتحاد جدة عبد العزيز البيشي وإيميليانو فيكيو ورومارينيو في الدقائق الرابعة و34 و59 على الترتيب، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للتعاون ليندر تاوامبا في الدقيقة 67.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى تسع نقاط وقفز للمركز الثالث، بفارق نقطتين خلف الفيصلي، الوصيف وأربع نقاط خلف الهلال المتصدر، وتوقف رصيد التعاون عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر، ولديه مباراة مؤجلة.

ويلتقي اتحاد جدة مع الحزم يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة، فيما يلعب التعاون مع أبها يوم الخميس المقبل في ذات الجولة.