شكرا لقرائتكم غريزمان يطلب من مشجعي برشلونة "المزيد من الوقت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة إنه بحاجة للحصول على المزيد من الوقت للتأقلم مع الأجواء المحيطة به عقب بدايته الخافتة مع الفريق منذ انتقاله إليه مقابل 120 مليون يورو قادما من أتلتيكو مدريد.

وفشل اللاعب الفرنسي في التسجيل في ست من بين ثماني مباريات رسمية وتعرض لانتقادات، بسبب سوء أداء الفريق هذا الموسم ما أدى لإضاعة الفريق لثماني نقاط في سبع مباريات بالدوري الإسباني.

وأضاف غريزمان قبل مباراة الفريق أمام إنتر ميلان في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء: من الصعب أن تتأقلم بنسبة 100 في المئة في غضون شهرين. ما زلت قادما إلى هنا والفلسفة مختلفة وأريد أن أتعلم وأتحسن من عدة أوجه. أشعر بالراحة هنا لكنني بحاجة لوقت للتحسن خاصة على صعيد تحركاتي بدون كرة وأريد أن أشارك أكثر في اللعب.

وزاد: أشعر بأنني على ما يرام ولدي الثقة لكنني أدرك أنني أفتقد للقليل من الأمور لكي أصل إلى أفضل مستو ممكن لي. أعتقد أنني أمضي في المسار الصحيح.

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وقادت إصابات ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي لأن يلعب غريزمان إلى جوار ستة لاعبين مختلفين على الصعيد الهجومي هذا الموسم، وقال المهاجم إنه من المفهوم أنه لم يصل بعد لمرحلة الانطلاق.

وأضاف: يكون الأمر صعبا عند غياب لاعبين مثل عثمان وليو ولويس وأنسو فاتي. يعني هذا أنه ليس بوسعكم أن تتدربوا معا لذا فإن علينا أن نحاول وأن نقوم بأقصى ما نستطيع للتأقلم مع الوضع.

وتملك كافة الفرق الأربع في المجموعة السادسة نقطة واحدة بعد تعادل برشلونة سلبيا مع بروسيا دورتموند في المباراة الأولى وتعادل إنتر ميلان مع سلافيا براغ 1-1.

وفاز برشلونة على إنتر 2-صفر في نو كامب الموسم الماضي لكن الفريق الإيطالي يتألق تحت قيادة مدربه أنطونيو كونتي هذا الموسم ويتصدر دوري الدرجة الأولى المحلي عقب ستة انتصارات من ست مباريات.