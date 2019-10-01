ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي المُمتاز البريميرليج موسم 2019 – 2020 مُحدث باستمرار

الدوري الأقوى على الإطلاق والذي يحظى بمُتابعة قوية من كافة مُحبي وعاشقي كُرة القدم حول العالم نظراً لما يتمتع به هذا الدوري من ندية وقوة بين الفرق المُختلفة المُتنافسة على اللقب ولم لا ومنذ 3 مواسم وقد نجح ليستر سيتي الإنجليزي في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي المُمتاز “البريميرليج”. ومن خلال هذا المقال نستعرض سوياً ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي المُمتاز “البريميرليج” موسم 2019 – 2020 وذلك بصورة جديدة ومُحدثة أولاً بأول مع كل جولة ووضع قائمة الهدافين لـ البريميرليج 2019 / 2020.

جدول ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي المُمتاز البريميرليج 2019 – 2020

هذا ونضع اليكم فيما يلي ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي المُمتاز مع تحديث باستمرار وسط مُنافسة قوية وشرسة هذا الموسم بين كافة اللاعبين من كافة الأندية وهو ما سيتم استعراضه سوياً فيما يلي.

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قائمة هدافين البريميرليج 2019 / 2020 الجولة 7

وفيما يلي نستعرض سوياً ترتيب قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي المُمتاز موسم 2019 – 2020.

الترتيب الاسم الفريق عدد الأهداف 1 سيرجيو أجويرو مانشستر سيتي 8 2 بيير إيمريك أوبامينج أرسنال 7 3 تامي إبراهام تشيلسي 7 4 تيمو بوكي نوريتش سيتي 6 5 رحيم ستيرلينج مانشستر سيتي 6 6 كالوم ويلسون بورنموث 5 7 هاري كين توتنهام هوتسبر 5 8 جيمي فاردي ليستر سيتي 5 9 أشلي بارنيس بيرنلي 4 10 بيرناردو سيلفا مانشستر سيتي 4 11 ساديو ماني ليفربول 4 12 محمد صلاح ليفربول 4

هذه كانت ترتيب الهدافين وذلك بعد انتهاء الجولة الـ7 من الدوري الإنجليزي المُمتاز “البريميرليج” حيث يتصدر الدوري الانجليزي نادي ليفربول الإنجليزي موسم 2019 – 2020 حيث حصلت كتيبة يورجن كلوب ومحمد صلاح على العلامة كاملة حتى الآن – فمن سيحصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي 2020.