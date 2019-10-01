ملخص مباراة ريال مدريد وكلوب بروج اليوم (2-2) الثلاثاء 1-10-2019 في دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق ريال مدريد وكلوب بروج اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وسنقدم لكم نتيجة وملخص مباراة ريال مدريد وكلوب بروج اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث نحرص على تقديم خدمة متميزة عبر موقع عرب نيوز ، نتيجة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج اليوم في الشوط الأول والثاني بالجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج، ويستعد زين الدين زيدان لدخول فريقه في المواجهة الكبيرة مع كلوب بروج ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا حيث سيدفع بالمدافع سيرخيو راموس من أجل تكتيل الدفاعات لدى الملكي كما سيحرص زيزو على تقديم لاعبين ذو مهارة كبيرة في خط الوسط والهجوم.

نتيجة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج

تنطلق مباراة ريال مدريد وكلوب بروج اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما يمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

ملخص مباراة ريال مدريد وكلوب بروج

انطلقت مباراة ريال مدريد وكلوب بروج الآن ويتأخر ريال مدريد بهدف أمام كلوب بروج وذهبت المباراة الآن عند الدقيقة 33 والنتيجة الآن 1-0 لصالح كلوب بروج.

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وأضاف هدف كلوب بروج الأول في شباك ريال مدريد اللاعب إيمانويل عند الدقيقة 9 من زمن المباراة وذلك قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح فريقه كلوب بروج عند الدقيقة 39 من زمن اللقاء، وينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب سيرخيو راموس تسجيل الهدف الأول لصالح ريال مدريد عند الدقيقة 55 من زمن اللقاء لتكون نتيجة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج الآن 2-1 لصالح الأخير.

ويسجل اللاعب كاسيميرو هدف التعديل لصالح ريال مدريد عند الدقيقة 85 من زمن اللقاء لتتحول النتيجة إلى 2-2 لكلا الفريقين.