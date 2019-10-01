شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة اليوم الثلاثاء 1 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 1 / 10 / 2019 إقامة مباراة واحدة فى الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف الاتحاد السكندرى نظيره الجونة على استاد الإسكندرية.

تمكن الاتحاد السكندرى فى الفوز على فريق الجونة بهدف نظيف فى المباراة، حيث أحرز هدف زعيم الثغر محمود رزق فى الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول.

وبهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندرى المركز التاسع بعد تحقيق أول 3 نقاط فى جدول البطولة، بينما استمر الجونة فى المركز الأخير بدون أى نقطة بعد الخسارة فى اول جولتين بالدورى .

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فيما احتل المقاولون العرب قمة جدول الدورى برصيد 4 نقاط، ويأتى بعده كل من بيراميدز والأهلى والزمالك حيث لم يخوضوا سوى مباراة واحدة .