شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يظهر فى الأهلى قبل مواجهة الإنتاج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلى فى النادى على هامش مران اليوم، الثلاثاء، وحرص على مصافحة لاعبى الفريق وأفراد الجهاز الفنى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ويأتى ظهور مؤمن زكريا فى الأهلى من أجل متابعة بعض الأمور الخاصة به على صعيد إجراءات العلاج فى المانيا أو متابعة حالته من قبل مسئولى القلعة الحمراء الذين يحرصون على الاطمئنان عليه بشكل مُستمر.

كما صرف مؤمن زكريا مؤخرًا جزءًا من مستحقاته لدى النادى خلال وجوده فى القلعة الحمراء بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته تمهيداً لبدء جلسات العلاج من الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا.

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وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، وحصل اللاعب على جزء من مستحقاته، كما سبق وحصل على مصاريف السفر إلى ألمانيا للخضوع للفحوصات والأشعة.

وينتظر مؤمن زكريا خلال الأيام المقبلة رد الأطباء فى ألمانيا لتحديد البرنامج العلاجى الذى سيخضع له خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأطباء طالبوه بالعديد من الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل خلال تواجده فى ألمانيا وهو ما فعله.

وأكد مؤمن زكريا أنه أجرى العديد من التحاليل فى ألمانيا وينتظر رد الأطباء الذى يحسم موقفه بشأن توقيت العودة إلى ألمانيا، موضحًا أنه سيتابع حالته مع الأطباء فى ألمانيا فقط وينتظر التقرير الذى على أثره ستحسم كل الأمور.