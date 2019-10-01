شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: غير راضٍ على أداء لاعبى الاتحاد رغم الفوز على الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري، أنه غير راضٍ عن أداء لاعبيه رغم الفوز على الجونة، بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع الثانى من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأشار طلعت يوسف، فى تصريحات لقناة "تايم سبورت"، إلى أن هناك بعض التحفظات على أداء اللاعبين أمام الجونة حيث إنهم لم ينفذوا المطلوب منهم فى الجانب الهجومى، مؤكدًا أن اللاعبين تحسن أدائهم بعد حالة الطرد التى تعرض لها الفريق حيث تم طرد محمد أنور مدافع زعيم الثغر فى الدقيقة 60 من المباراة .

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وأضاف المدير الفنى للاتحاد السكندرى، أنه يسعى لتصحيح الأخطاء قبل مواجهة المصرى البورسعيدى القادمة، مؤكدًا أن الحصول على 3 نقاط فى بطولة الدورى أمر صعب.

وطالب طلعت يوسف من جماهير الاتحاد السكندرى الصبر على الفريق خاصة أنه يشارك فى بطولتى الدورى المصرى والبطولة العربية .