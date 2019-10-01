"لاليجا" توسع التعاون مع الكرة المصرية وتستقبل ممثلى الاتحاد المصرى والأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدعوة من رابطة الدورى الإسباني لكرة القدم (لاليجا)، شارك العديد من مسئولي المؤسسات المصرية لكرة القدم في المؤتمر العالمي لكرة القدم، فى مدريد، وهو حدث عالمي رائد يسلط الضوء على صناعة كرة القدم.
شكل الحدث فرصة للأطراف المعنية للقاء والمناقشة، وكذلك الترويج وتهيئة فرص الأعمال التجارية فيما بينها، وقد كان هذا الحدث يهدف إلى تعزيز العلاقات بين كرة القدم الإسبانية والمصرية، ومشاركة المعارف والروابط والخبرة بين المؤسستين.
خلال العام الجارى، شاركت في حلقة النقاش شخصيات من بينها بيتر مور المدير التنفيذي لنادي ليفربول، وإيميليو جارسيا رئيس الشؤون القانونية في الفيفا، وجيل ماران المدير التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد.
ومنذ بداية هذا الحدث، شارك 7000 من الحاضرين و 61 اتحاداً و 230 ناديا في أشغال المؤتمر العالمي لكرة القدم، كما ألقت شخصيات مرموقة مثل فاطمة سامورا الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم، وخافيير تيباس رئٔيس لاليجا كلمة في هذه المناسبة.
واستضاف المؤتمر العالمي لكرة القدم محمد فضل عضو مجلس الإدارة في الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي علق بقوله "أعرب عن شكري وتقديري للاليجا، والتي تعتبر أحد أفضل بطولات كرة القدم في العالم لدعوتنا من أجل حضور هذا الحدث العالمي، نحن واثقون من أن الحاضرين سيحققون ما أتوا من أجله، من خلال اكتساب رؤية أعمق لهذا الميدان، وربط قنوات الاتصال وتعزيز تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم.
وأشار خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى لقاءه مع أطراف معنية رئيسية في مجال كرة القدم وربطت اتصالات قوية ستؤدي مستقبلا إلى التعاون مع بعض أكبر نوادي لاليجا".، معربا عن شكره وتقديره للاليجا، والتي تعتبر أحد أفضل بطولات كرة القدم في العالم للدعوة من أجل حضور هذا الحدث العالمي.
وقال خوان فوينتس، مندوب لاليجا في مصر، "لقد أثبت الأسبوع الماضي بأن هناك عدد متزايد من الأعمال التجارية التي تسعى لاكتشاف أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم. وبما أن لاليجا تطمح إلى توسيع قاعدة المشاهدين على الصعيد العالمي، فإن شراكتنا مع المؤتمر العالمي لكرة القدم تمنحنا فرصة المساعدة على رسم ٕإمكانيات السوق غير المستغلة في الشرق الأوسط.
تأسست رابطة "لاليجا "عام 1984 ، وهي رابطة رياضية تضم 42 فريق لكرة القدم الاحترافية في اسبانيا .يقع مقرها في مدريد، وهى المسؤولة عن 123 بطولة في الليجا، والإنتاج التلفزيوني، تتمتع بأكثر من 2 مليار و700 مليون مشاهد، علي مستوي العالم في الموسم.
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