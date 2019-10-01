شكرا لقرائتكم خبر عن "لاليجا" توسع التعاون مع الكرة المصرية وتستقبل ممثلى الاتحاد المصرى والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدعوة من رابطة الدورى الإسباني لكرة القدم (لاليجا)، شارك العديد من مسئولي المؤسسات المصرية لكرة القدم في المؤتمر العالمي لكرة القدم، فى مدريد، وهو حدث عالمي رائد يسلط الضوء على صناعة كرة القدم.



شكل الحدث فرصة للأطراف المعنية للقاء والمناقشة، وكذلك الترويج وتهيئة فرص الأعمال التجارية فيما بينها، وقد كان هذا الحدث يهدف إلى تعزيز العلاقات بين كرة القدم الإسبانية والمصرية، ومشاركة المعارف والروابط والخبرة بين المؤسستين.

خلال العام الجارى، شاركت في حلقة النقاش شخصيات من بينها بيتر مور المدير التنفيذي لنادي ليفربول، وإيميليو جارسيا رئيس الشؤون القانونية في الفيفا، وجيل ماران المدير التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد.

ومنذ بداية هذا الحدث، شارك 7000 من الحاضرين و 61 اتحاداً و 230 ناديا في أشغال المؤتمر العالمي لكرة القدم، كما ألقت شخصيات مرموقة مثل فاطمة سامورا الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم، وخافيير تيباس رئٔيس لاليجا كلمة في هذه المناسبة.

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واستضاف المؤتمر العالمي لكرة القدم محمد فضل عضو مجلس الإدارة في الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي علق بقوله "أعرب عن شكري وتقديري للاليجا، والتي تعتبر أحد أفضل بطولات كرة القدم في العالم لدعوتنا من أجل حضور هذا الحدث العالمي، نحن واثقون من أن الحاضرين سيحققون ما أتوا من أجله، من خلال اكتساب رؤية أعمق لهذا الميدان، وربط قنوات الاتصال وتعزيز تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم.



وأشار خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى لقاءه مع أطراف معنية رئيسية في مجال كرة القدم وربطت اتصالات قوية ستؤدي مستقبلا إلى التعاون مع بعض أكبر نوادي لاليجا".، معربا عن شكره وتقديره للاليجا، والتي تعتبر أحد أفضل بطولات كرة القدم في العالم للدعوة من أجل حضور هذا الحدث العالمي.

وقال خوان فوينتس، مندوب لاليجا في مصر، "لقد أثبت الأسبوع الماضي بأن هناك عدد متزايد من الأعمال التجارية التي تسعى لاكتشاف أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم. وبما أن لاليجا تطمح إلى توسيع قاعدة المشاهدين على الصعيد العالمي، فإن شراكتنا مع المؤتمر العالمي لكرة القدم تمنحنا فرصة المساعدة على رسم ٕإمكانيات السوق غير المستغلة في الشرق الأوسط.



تأسست رابطة "لاليجا "عام 1984 ، وهي رابطة رياضية تضم 42 فريق لكرة القدم الاحترافية في اسبانيا .يقع مقرها في مدريد، وهى المسؤولة عن 123 بطولة في الليجا، والإنتاج التلفزيوني، تتمتع بأكثر من 2 مليار و700 مليون مشاهد، علي مستوي العالم في الموسم.