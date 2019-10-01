شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح يطير للمغرب للإشراف على تحكيم بطولة شمال أفريقيا للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه اليوم عصام عبد الفتاح، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم إلى المغرب لحضور منافسات بطولة شمال أفريقيا للسيدات التى تقام فى طنجة المغربية خلال الفترة من 1 إلى 8 أكتوبر المقبل.

ويشارك فى البطولة 4 منتخبات هى تونس والمغرب والجزائر بالإضافة لمنتخب بوركينا فاسو الذى سيشارك كضيف حيث إنه ليس عضوًا فى اتحاد دول شمال أفريقيا، وأعتذر منتخب مصر للسيدات عن المشاركة فى البطولة بسبب إعادة ترتيب أوراق اللعبة بعد تعيين جهاز فنى جديد بقيادة حسين عبد اللطيف .

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ويأتى سفر عصام عبد الفتاح لكونه رئيسًا للجنة الحكام فى اتحاد شمال أفريقيا، بالإضافة لكونه أحد قيادات لجنة حكام "كاف".

وستقام مباريات البطولة من ثلاث جولات تقام أيام 3 و5 و7 أكتوبر على يتوج الفريق صاحب المركز الأول بكأس البطولة.