شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة اليوم الثلاثاء 1 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدورى المصرى الممتاز اليوم الثلاثاء 1 / 10 / 2019 إقامة مباراة واحدة في الجولة الثانية من البطولة، حيث استضاف الاتحاد السكندري نظيره الجونة على استاد الاسكندرية.

تمكن الاتحاد السكندري من الفوز على فريق الجونة بهدف نظيف في المباراة، حيث أحرز هدف زعيم الثغر محمود رزق فى الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول.

وواصل كل من عمرو مرعي وعبد الله السعيد ثنائي بيراميدز، وأحمد شرويدة لاعب حرس الحدود وسيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب، تصدر قائمة هدافي الدوري المصري بواقع هدفين لكل منهم.