شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى سادس جولات دورى مرتبط اليد مواليد 2000 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره حدائق الأهرام بنتيجة 36/27 فى سادس جولات دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 للموسم المحلى 2019/2020 .

شهدت هذه الجولة فوز كل من، طلائع الجيش على جزيرة الورد بنتيجة 33/24 وهليوبوليس على الحوار بنتيجة 38 /28 والأولمبى على محافظة الفيوم بنتيجة 31 /21 والأهلى على سموحة بنتيجة 31 /24 و6 أكتوبر على أصحاب الجياد بنتيجة 39 /30 وسبورتنج على البنك الأهلى بنتيجة 25 /24 .

فيما تقام الجولة السابعة يوم الثلاثاء المقبل بمواجهات بين كل من، جزيرة الورد مع الزمالك والحوار مع حدائق الأهرام وطلائع الجيش مع محافظة الفيوم والزهور مع هليوبوليس والأوليمبى مع الجزيرة والطيران مع سموحة والمعادى مع أصحاب الجياد والأهلى مع البنك الأهلى و6 أكتوبر مع سبورتنج .

بينما توقف حاليًا منافسات دورى المحترفين الكبار لتعود مجددًا بالجولة الثامنة يوم 31 أكتوبر الجارى، وذلك لمشاركة الزمالك وسبورتنج فى بطولة أفريقيا للرجال بالرأس الأخضر .