شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى سادس جولات دورى مرتبط اليد مواليد 2000 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره حدائق الأهرام بنتيجة 36/27 فى سادس جولات دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2000 للموسم المحلى 2019/2020 .
شهدت هذه الجولة فوز كل من، طلائع الجيش على جزيرة الورد بنتيجة 33/24 وهليوبوليس على الحوار بنتيجة 38 /28 والأولمبى على محافظة الفيوم بنتيجة 31 /21 والأهلى على سموحة بنتيجة 31 /24 و6 أكتوبر على أصحاب الجياد بنتيجة 39 /30 وسبورتنج على البنك الأهلى بنتيجة 25 /24 .
فيما تقام الجولة السابعة يوم الثلاثاء المقبل بمواجهات بين كل من، جزيرة الورد مع الزمالك والحوار مع حدائق الأهرام وطلائع الجيش مع محافظة الفيوم والزهور مع هليوبوليس والأوليمبى مع الجزيرة والطيران مع سموحة والمعادى مع أصحاب الجياد والأهلى مع البنك الأهلى و6 أكتوبر مع سبورتنج .
بينما توقف حاليًا منافسات دورى المحترفين الكبار لتعود مجددًا بالجولة الثامنة يوم 31 أكتوبر الجارى، وذلك لمشاركة الزمالك وسبورتنج فى بطولة أفريقيا للرجال بالرأس الأخضر .
كانت هذه تفاصيل خبر فوز الأهلى والزمالك فى سادس جولات دورى مرتبط اليد مواليد 2000 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.