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تعرف على قائمة الأهلي أمام الإنتاج الحربي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربى المقرر لها الثامنة من مساء غدٍ، الأربعاء، باستاد السلام فى الجولة الثانية لبطولة الدوري.

وتضم القائمة، كلاً من:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، أحمد طارق.

خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، على معلول.

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خط الوسط: حمدى فتحي، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، حسام عاشور.

خط الهجوم: أجايي، صلاح محسن، أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو.

 

 

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