شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب عدة مؤسسات حكومية باتخاذ موقف ضد رئيس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النادى الأهلى رفضه القاطع للتجاوزات غير الأخلاقية لرئيس نادى الزمالك من خلال مداخلات تليفزيونية مليئة بالأكاذيب والخوض فى الأعراض وخدش سمعة العائلات، وكيل السباب والشتائم بأسلوب يحض على الفتنة بين الجماهير، ونظرًا لخطورة ما يرتكبه رئيس الزمالك فى حق النادى الأهلى ومجلس إدارته وجماهيره على العلاقة بين جماهير الأندية الشعبية.. قرر النادى تصعيد الموقف لكل الجهات المعنية فى الدولة للاضطلاع كل بمسئولياته فى هذه الظروف الحرجة. لاسيما أن النادى ترفع كثيرًا فى الرد على تجاوزات رئيس الزمالك رغبة منه فى التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصًا على المصلحة العليا للبلاد، لكن فى الآونة الأخيرة فاقت تجاوزات رئيس الزمالك كل الحدود، وفى نفس الوقت لا يزال مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون.. وهو الذى من المفترض أن يكون ــ مجلس النواب ــ هو المدافع الأول عن حقوق كل الشعب وليس عن عضو البرلمان فقط.. كما أن مجلس النواب هو الأصل فى التشريع وهو أيضًا الأكثر حرصًا على تنفيذ آليات القانون.

وإزاء كل هذا أرسل النادى الأهلى العديد من المكاتبات الرسمية يلفت ويحذر من الفتنة القادمة لا محالة فى الشارع المصرى بسبب تجاوزات رئيس الزمالك الذى لا يجد من يحاسبه عن كل تجاوزاته التى تتنافى مع أخلاقيات المصريين وتقاليدهم.

فقد أرسل النادى خطابًا إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يطالبه بأن يمثل رئيس الزمالك أمام القانون فى دولة القانون أسوة بكل المصريين، وأنه على مجلس النواب أن ينحاز لكل أفراد الشعب المصرى وليس لعضو البرلمان فقط الذى يستثمر الحصانة فى الهروب بتجاوزاته وإساءاته للآخرين.

كما أرسل النادى الأهلى خطابًا إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للفت الانتباه بأن رئيس الزمالك يلعب بالنار فى وقت تحتاج فى البلاد للتكاتف وليس التنافر، وأن ما يرتكبه رئيس الزمالك من تصرفات غير أخلاقية عبر شاشات القنوات الفضائية إساءة لكل الأسر المصرية وأنه فاق كل الحدود ولا يمكن السكوت عنه وينذر بفتنة فى الشارع المصرى.

وأرسل النادى الأهلى خطابًا إلى وزير الشباب والرياضة بصفته الوزارية والمسئول الأول عن الرياضة المصرية بأن يكون هناك رد قاطع، إما بمحاسبة رئيس الزمالك بالقانون، أو إفادة النادى الأهلى بالطرق الشرعية البديلة للحفاظ على حقوق مجلس إدارته وجماهيره.

كما تقدم النادى الأهلى ببلاغ للمستشار النائب العام مدعومًا بالمستندات وبكل تجاوزات رئيس الزمالك غير الأخلاقية ويطالب فيها بسرعة التحقيق وتطبيق العدالة.

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وأرسل النادى خطابًا إلى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وطالبه النادى بالرد على عدم بته فى الشكاوى السابقة فى حق رئيس الزمالك، وتطبيق مبادئ الميثاق الأولمبى للحفاظ على الأسرة الرياضية بعد خروقات رئيس الزمالك للعلاقة بين جماهير الأندية المصرية.

وأرسل النادى الأهلى خطابًا إلى عمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة وطالبه فيه بتنفيذ وعوده التى أعلنها على الملأ عند توليه المسئولية بأنه سوف يتخذ إجراءات رادعة تجاه أية متجاوز من إدارات الأندية وهو ما لم يحدث حتى الآن، خاصة أن النادى الأهلى أرسل شكوى مماثلة لاتحاد الكرة فى يناير الماضي، وأخرى عقب مباراة السوبر المحلى بسبب تجاوزات المذكور فى حق مجلس إدارة الأهلى فى المقصورة الرئيسية عقب المباراة، لكن اللجنة المؤقتة للاتحاد لم تنظر هذا الأمر لأسباب هى تعلمها.

كما أرسل النادى الأهلى خطابًا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وآخر للجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، ومرفق معه تجاوزات رئيس الزمالك على سيديهات، وطالب النادى الأهلى كل الجهات المعنية الاضطلاع بمسئولياتها والتصدى لهذا المتجاوز بالقانون وألا تقف الحصانة البرلمانية حامية للتجاوزات والخروج عن الآداب العامة والإساءة لكل الأسر المصرية.



مصطفى مدبولي



وزير الداخلية



علي عبد العال



فهمي عمر



مكرم محمد احمد



هشام حطب