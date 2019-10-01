شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يفوز على تليفونات بني سويف 5 / 2 استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الداخلية بقيادة ضياء عبد الصمد، المدير الفنى للفريق، فوزًا عريضًا على نظيره تليفونات بني سويف بخماسية مقابل هدفين خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم استعدادًا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

وأكد ضياء عبد الصمد المدير الفني للداخلية في تصريحات خاصة رضاه عن الأداء الهجومي للاعبين وتطورهم مع المباريات مشيرًا إلى تحقيق الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى خاصة بعد معسكر الإسماعيلية الأخير.

ويقع فريق الداخلية في مجموعة قوية بدوري القسم الثاني حيث جاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:

سيراميكا كليوباترا × الداخلية

الترسانة × منتخب السويس

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القناة × النجوم

الزرقا × المريخ

بتروجت × جمهورية شبين

كوكاكولا × النصر

ويواجه فريق الداخلية نظيره النجوم في لقاء ودي غدًا الأربعاء في مدينة السادس من أكتوبر في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ويشهد فريق الداخلية حالة من الاستقرار الفني خاصة بعد انتظام محمد صبحي حارس الفريق مع الداخلية، وكذلك ضم عدد من الصفقات القوية في مقدمتها أحمد تمساح لاعب حرس الحدود السابق.