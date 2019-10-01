شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو ينهى الخلاف بين ثلاثى الزمالك بعد أزمة جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، الخلاف بين ثلاثى الفريق محمد عنتر وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسي، الذى نشب بينهما خلال خوض التدريب الجماعى على استاد برج العرب، عقب عدم حضور فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

وعقد الخواجة الصربى جلسة مع اللاعبين الثلاثة، على هامش التدريب الجماعى الذى أقيم مساء اليوم، على ملعب النادى بميت عقبة، وأنهى الخلاف بين اللاعبين، دون توقيع عقوبات.

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كانت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت قد شهدت أزمة بسبب تغيير مكان الملعب من بترسبورت إلى برج العرب، وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبوت ولم تقام المباراة، وتدخل الاتحاد الأفريقى الذى يدرس الأمر من كل جوانبه على أن يصدر قراره يوم الثلاثاء المقبل.

ويستعد الزمالك، لمواجهة مصر المقاصة، يوم الخميس المقبل على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.