شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد أوباما عن تدريبات الزمالك.. وتأهيل خاص لـ محمد حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، راحة سلبية من التدريبات الجماعية التى يخوضها الفريق حاليًا على ملعب النادى، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت الراحة التى حصل عليها أوباما بإذن من الجهاز الفنى، بسبب الاصابة التى تعرض لها فى الركبة قبل مباراة الأزمة أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال.

Advertisements

كانت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت قد شهدت أزمة بسبب تغيير مكان الملعب من بترسبورت إلى برج العرب، وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبوت ولم تقام المباراة، وتدخل الاتحاد الأفريقى الذى يدرس الأمر من كل جوانبه على أن يصدر قراراه يوم الثلاثاء المقبل.

كما أدى محمد حسن لاعب وسط الفريق فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران، حيث قام اللاعب بالركض الخفيف بطول الملعب، وعقب ذلك استكمل اللاعب برنامجه التأهيلى والعلاجى بجمانيزيوم النادي، وذلك ضمن البرنامج الموضوع له للتعافى من معاناته بإصابة الركبة.