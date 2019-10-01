شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان الفرج أفضل لاعب في مباراة الهلال و السد بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

فاز اللاعب الدولي السعودي سلمان الفرج لاعب نادي الهلال بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه الهلال أمام نظيره نادي السد القطري ضمن منافسات دور ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا حسب اختيار شبكة اوبتا للإحصاء.

واستطاع الفرج أن يشارك في المباراة كاملة حيث لمس الكرة 90 مرة بدقة التمرير القصير 93% و التمرير الطويل بدقة 100% ونجح في عمل أربع مراوغات ناجحة و افتك الكرة من الخصم 3 مرات وصنع فرصة واحدة للتسجيل.

وحقق نادي الهلال السعودي الفوز على نظيره نادي السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ قليل علي ستاد جاسم بن حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تلعب مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي ونظيره نادي السد القطري يوم 22 أكتوبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.