شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لـ بايرن ميونيخ ضد توتنهام والان مع التفاصيل

يستعد ملعب وايت هارت لين لاستضافة المباراة القوية التي ستجمع بايرن ميونيخ ضد توتنهام، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا . ليفاندوفيكسي يقود هجوم بايرن ميونيخ ضد توتنهام وأعلن الكرواتي نيكو كوفاتش تشكيل فريقه بايرن ميونيخ ضد توتنهام والذي جاء كالأتي:- حراسة المرمى : مانويل نوير . خط الدفاع : بنجامين بافارد، بواتينج، زولي، ألابا . خط الوسط : جوشوا كيميتش، توليسو، كوتينيو . Advertisements خط الهجوم : جنابري ، ليفاندوفيسكي، كومان . تشكيل توتنهام ضد بايرن ميونيخ :- حراسة المرمى: هوجو لوريس. خط الدفاع : أورير، توبي ألدرفيريلد، فيرتونخين، داني روز . خط الوسط : هاري وينكس، سيسوكو، تانجان ندومبيلي . خط الهجوم : ديلي ألي، هاري كين، سون هيونج مين .

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