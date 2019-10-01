شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يصبح أقوى خط هجوم في دوري أبطال اسيا والان مع التفاصيل

أصبح نادي الهلال السعودي اقوي خط هجوم في بطولة دورى ابطال اسيا هذا الموسم وذالك بعد الفوز الكبير علي حساب نظيره نادي السد القطري في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، حيث خط هجوم الزعيم أن يسجل 21 هدفا في البطولة الآسيوية حتي الآن.

واستطاع نادي الهلال السعودي أن يفوز على نظيره نادي السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ قليل علي ستاد جاسم بن حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تلعب مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي ونظيره نادي السد القطري يوم 22 أكتوبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.