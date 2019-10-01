أجويرو يقود هجوم مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا

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أعلن بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تشكيل فريقه الرسمي ضد نادي دينامو زغرب بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. تشكيل مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا حراسة المرمى: إديرسون خط الدفاع: أوتاميندي، فيرناندينيو، ميندي، كانسيلو. خط الوسط: جوندوجان هيرنانديز، سيلفا. خط الهجوم: سيلفا، أجويرو، رياض محرز. Advertisements تشكيل دينامو زغرب ضد مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا حراسة المرمى: ليفاكوفيتش خط الدفاع: كاثرين، ديلافر، بيريس، ليوفاك، ستويانوفيتش. خط الوسط: اديمي، مورو، اولمو. خط الهجوم: أوراسيك، بيتكوفيتش. ترتيب الفريقين بمجموعات دوري أبطال أوروبا ويتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط بينما يتواجد دينامو زغرب في المركز الأول برصيد 3 نقاط أيضا.

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