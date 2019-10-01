شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الضاربة تزين هجوم توتنهام ضد بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل

يستعد ملعب وايت هارت لين، لاستضافة المباراة النارية والمرتقبة التي ستجمع توتنهام ضد بايرن ميونيخ، في قمة منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

القوة الضاربة تزين تشكيل توتنهام ضد بايرن ميونيخ

وأعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، عن تشكيل فريقه توتنهام ضد بايرن ميونيخ والذي جاء كالأتي:-

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

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خط الدفاع : أورير، توبي ألدرفيريلد، فيرتونخين، داني روز .

خط الوسط : هاري وينكس، سيسوكو، تانجان ندومبيلي .

خط الهجوم : ديلي ألي، هاري كين، سون هيونج مين .

وكان فريق توتنهام قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين دون رد، ضد أوليمبياكوس، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .