شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية تسخر من أمير قطر بعد فوز الهلال علي السد في آسيا والان مع التفاصيل

سخرت صحيفة منبر الهلال السعودية من أمير قطر الذي حضر مباراة الهلال السعودي ونظيره السد القطري ضمن منافسات دور ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا و التي انتهت بفوز كبير للفريق السعودي علي حساب السد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ستاد جاسم بن حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

استطاع نادي الهلال أن يفوز على نظيره نادي السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب جاسم بن حمد.

ونجح نادي الهلال في العودة للنتيجة بعد ما تأخر بهدف في الدقيقة 15 عن طريق جوميز بالخطأ في مرماه الذي عاد وسجل هدف التعادل في الدقيقة 34 وتمكن الهلال من تسجيل هدفه الثاني عن طريق علي بليهي في الدقيقة 45 وسجل الهلال هدفه الثالث في الدقيقة 60 عن طريق الهاجري بالخطأ في مرماه بل وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 67 عن طريق الشلهوب.

ومن المقرر أن تلعب مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي ونظيره نادي السد القطري يوم 22 أكتوبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.