شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت بالجملة في تشكيل باريس سان جيرمان ضد جلطة سراي والان مع التفاصيل

يستعد ملعب تورك تليكوم أرينا، لاستضافة المباراة القوية التي ستجمع باريس سان جيرمان ضد جلطة سراي التركي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا . إيكاردي يقود هجوم باريس سان جيرمان ضد جلطة سراي وأعلن الألماني توماس توخيل عن تشكيل فريقه باريس سان جيرمان والذي جاء كالأتي:- حراسة المرمى : كيلور نافاس. خط الدفاع : مونييه، تياجو سيلفا، كيمبيمبي، خوان بيرنات . خط الوسط: إدريسا جانا جاي، ماركينيوس، فيراتي . Advertisements خط الهجوم : بابلو سارابيا، إيكاردي، دي ماريا . فيما جاء تشكيل جلطة سراي كالأتي:- حراسة المرمى: موسليرا . خط الدفاع : ماريانو، لوينداما، ماركاو، يوتو ناجاتومو . خط الوسط : ستيفن نزونزي، دونك ، جان سيري . خط الهجوم : يونس بلهندة، فالكاو ،ريان بابل .

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