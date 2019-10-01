تركي آل الشيخ يقيم حفل في مدينة ألميريا بإسبانيا

واصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج بالشكل الأمثل لنادي ألميريا الاسباني وذلك من خلال إقامة حفل ضخم بمدينة ألميريا الإسبانية.

وشهد حفل حضور 15 ألف شخص، كما قام الفنان عمرو مصطفى بأداء أغنية من كلمات "آل اشيخ".

وشدد الفنان على أن هناك حالة من الابهار الشديدة بالحفل و"البلد اتقلبت"، لافتا إلى أن النادي تغير وأصبح شيئا آخر.

وكان تركي أل الشيخ بشراء نادي ألميريا منذ شهور وأقام عدد من الاعلانات والترويج بقوة للنادي الإسباني والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الرياضية المصرية بين مؤيد للفكرة ومعارض لها.