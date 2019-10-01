شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد ينهي الشوط الأول متأخرا بهدفين على يد كلوب بروج والان مع التفاصيل

استطاع نادي كلوب بروج البلجيكي أن ينهي الشوط الأول متقدما على نظيره نادي ريال مدريد بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي تجمع بينهم الآن ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ملخص الشوط الأول بين ريال مدريد وكلوب بروج بدوري الأبطال

وبدأ الشوط الأول بهدف مبكر من كلوب بروج في الدقيقة 9 عن طريق بونافنتور ليحاول لاعبو ريال مدريد بعد ذلك تسجيل هدف التعادل ولكن أضاع لاعبو الملكي العديد من الفرص أمام دفاع قوي من كلوب بروج.

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ومع وجود العديد من الفرص من لاعبي كلوب بروج استطاع الفريق أن يسجل هدفه الثاني عن طريق بونافنتور في الدقيقة 39 وظل لاعبو ريال مدريد يحاولون خطف هدفهم الأول ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم كلوب بروج بثنائية نظيفة.

ترتيب الفريقين بمجموعات دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الرابع من ترتيب المجموعة الأولى بمجموعات دوري أبطال أوروبا بدون نقاط بينما يتواجد كلوب بروج في المركز الثاني برصيد نقطة وحيده.