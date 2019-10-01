شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. السد القطري يفقد بغداد بونجاح في مباراة الإياب ضد الهلال والان مع التفاصيل

تأكد رسميا غياب الججزائري بغداد بونجاح مهاجم نادي السد القطري عن مواجهة نادي الهلال القادمة في بطولة دوري أبطال آسيا.

سبب غياب بغداد بونجاح عن عن السد ضد الهلال

ويغيب بغداد بونجاح عن صفوف السد ضد الهلال بدوري أبطال آسيا بسبب حصوله على إنذار خلال مباراة الفريقين المقامة الآن مما يعني إيقافه عن المشاركة في مباراة الإياب بين الفريقين.

Advertisements

نتيجة مباراة الهلال والسد حتى الان بدوري أبطال آسيا

ويتقدم نادي الهلال على نظيره نادي السد بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي تجمع بينهم الآن ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب جاسم بن حمد.

موعد مباراة الإياب بين الهلال والسد بدوري أبطال آسيا

وستلعب مباراة إياب الدور نصف النهائي بين الهلال والسد يوم 22 أكتوبر القادم على ملعب جامعة الملك سعود بالسعودية.