شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. السد القطري يفقد بغداد بونجاح في مباراة الإياب ضد الهلال والان مع التفاصيل
تأكد رسميا غياب الججزائري بغداد بونجاح مهاجم نادي السد القطري عن مواجهة نادي الهلال القادمة في بطولة دوري أبطال آسيا.
سبب غياب بغداد بونجاح عن عن السد ضد الهلال
ويغيب بغداد بونجاح عن صفوف السد ضد الهلال بدوري أبطال آسيا بسبب حصوله على إنذار خلال مباراة الفريقين المقامة الآن مما يعني إيقافه عن المشاركة في مباراة الإياب بين الفريقين.
نتيجة مباراة الهلال والسد حتى الان بدوري أبطال آسيا
ويتقدم نادي الهلال على نظيره نادي السد بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي تجمع بينهم الآن ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب جاسم بن حمد.
موعد مباراة الإياب بين الهلال والسد بدوري أبطال آسيا
وستلعب مباراة إياب الدور نصف النهائي بين الهلال والسد يوم 22 أكتوبر القادم على ملعب جامعة الملك سعود بالسعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. السد القطري يفقد بغداد بونجاح في مباراة الإياب ضد الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.