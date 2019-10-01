شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

يقدم "السعودية نيوز" مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا والذي تقام في التاسعة مساء. ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الرابع من ترتيب المجموعة الأولى بمجموعات دوري أبطال أوروبا بدون نقاط بينما يتواجد كلوب بروج في المركز الثاني برصيد نقطة وحيده. تشكيل ريال مدريد وكلوب بروج بدوري أبطال أوروبا حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: ناتشو - راموس - فاران - كارفخال خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش Advertisements خط الهجوم: هازارد - بنزيما - فاسكيز. فيما تواجد على دكة البدلاء كل من: اريولا , ميليتاو , مارسيلو , فالفيردي , إيسكو , فينسيوس , يوفيتش. تشكيل كلوب بروج ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا حراسة المرمى: مينيوليه خط الدفاع: ميشيل، ديلي، ريكا، ماتا خط الوسط: فورمير، ريتس، فاناكن. خط الهجوم: دياتا، دينيس، تاو

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