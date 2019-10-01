شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم يدهس السد القطري بالهدف الرابع بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

استطاع نادي الهلال أن يسجل هدفه الرابع في مرمى نظيره نادي السد القطري في المباراة التي تجمع بينهم الآن ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب جاسم بن حمد.

وسجل الهلال هدفه الثالث في مرمى السد في الدقيقة 60 عن طريق سالم الهجري لاعب السد بالخطأ في مرماه قبل أن يسجل محمد الشلهوب الهدف الرابع في مرمى السد

يذكر أن الهلال كان متأخر بهدف في بداية المباراة ليحول تأخره إلى فوز بثلاثية حتى الآن.

تشكيل الهلال ضد السد بدوري أبطال آسيا

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حراسة المرمى: المعيوف

خط الدفاع: علي آل بليهي، هيون سو، الشهراني، محمد البريك.

خط الوسط: سلمان المفرج، محمد كنو، جيوفنكو.

خط الهجوم: سلمان الدوسري، جوميز، كاريو.