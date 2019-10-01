الامارات | مدرب كلباء فراس الجباس: نتطلع لاسترجاع ثقة الفريق بنفسه

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كلباء فراس الجباس: نتطلع لاسترجاع ثقة الفريق بنفسه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكد مدرب اتحاد كلباء المؤقت التونسي فراس الجباس بانه يتطلع الى استرجاع ثقة الفريق بنفسه والعودة لطريق الإنتصارات وذلك في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي والتي ستقام مساء الخميس القادم، لذلك فقد عمل على تحسين الحالة النفسية للاعبين، وعالج بعض الامور التي تخص الفريق.



وقدم الجباس شكره لمجلس الادارة للثقة التي وضعت به، للجهاز الفني السابق بقيادة فيفياني متمنيا له التوفيق خلال مسيرته القادمة.

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ووصف مدرب اتحاد كلباء المباراة القادمة بالمهمة جدا وقال في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عصر اليوم: لدي ثقه كبيرة في اللاعبين لتحقيق الفوز، وهم لهذه المهمة في اتم الجاهزية، واتوقع منهم ردة فعل عالية في المباراة وبما يتناسب واهميتها، وتابع: سأختار اللاعبين الاكثر جاهزية لخوض اللقاء المرتقب، مشددا على ان لكل مباراة ظروفها لكن "النمور" بحاجة كبيرة لحصد أول ثلاث نقاط في البطولة، ولذلك فقد حضراللاعبين بشكل جيد للمباراة.

واوضح الجباس بانه تابع أخر اربع مباريات لحتا و تعرف على نقاط القوة والضعف لكنه يفكر في فريقه أكثر من مضيفه حتا، ويحترم إمكانات الفريق المنافس.

وكان المدرب فراس الجباس قد تم تكليفه بقيادة الفريق خلفا للمدرب الايطالي فابيو فيفياني الذي تمت اقالته من تدريب الفريق.