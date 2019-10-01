شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يفوز على الجونة بهدف نظيف في الدوري الممتاز لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا صعبا على ضيفه الجونة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم.

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سجل هدف الاتحاد السكندري واللقاء الوحيد، لاعبه محمود رزق في الدقيقة 45 بضربة رأسية.

وأكمل الاتحاد، المباراة بعشرة لاعبين فقط، بعد طرد لاعبه محمد أنور في الدقيقة 61، فيما فشل فريق الجونة في استغلال النقص العددي في صفوف الاتحاد والذي استمر لمدة 30 دقيقة.

ويعد هذا الانتصار الأول للاتحاد السكندري في الدوري، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الزمالك بهدف نظيف، فيما تلقى الجونة الهزيمة الثانية على التوالي بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الإسماعيلي بهدف نظيف.