شاهد حفل ضخم في مدينة ألميريا برعاية تركي أل الشيخ

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 كتب أنس عبد الغني أقام المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، حفلا ضخما لنادي ألميريا الاسباني وذلك من خلال إقامة حفل ضخم بمدينة ألميريا الإسبانية.

وكان تركي أل الشيخ بشراء نادي ألميريا منذ شهور وأقام عدد من الاعلانات والترويج بقوة للنادي الإسباني. وشهد حفل نادي ألميريا الإسباني حضور 15 ألف شخص، كما قام الفنان عمرو مصطفى بأداء أغنية من كلمات "آل اشيخ". Advertisements وشدد الفنان على أن هناك حالة من الابهار الشديدة بالحفل و"البلد اتقلبت"، لافتا إلى أن النادي تغير وأصبح شيئا آخر.

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