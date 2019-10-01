الهلال يدهس السد القطري برباعية في دوري أبطال آسيا

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
الهلال والسد
كتب
أنس عبد الغني
اكتسح نادي الهلال نظيره نادي السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب جاسم بن حمد.
وبدأ الشوط الأول بخطورة هجوميه من جانب الفريقين لخطف الهدف الأول في وقت مبكر ولكن كانت الخطورة الأكبر لنادي السد الذي سجل هدفه الأول بالفعل في الدقيقة 15 عن طريق جوميز بالخطأ في مرماه.
وظل نادي السد هو الأخطر والأكثر محاولة على المرمى ولكن انتفض نادي الهلال ليحاول خطف هدف التعادل ولكن أضاع لاعبو الفريق الكثير من الفرص حتى سجلوا الهدف الأول في الدقيقة 34 عن طريق جوميز وتفاجئ نادي السد بطرد عبد الكريم حسن لاعب الفريق في الدقيقة 36 بسبب إعتراضه بشكل غير لائق على حكم المباراة ليكمل فريقه المباراة ناقص العدد، وظل كلا الفريقين يتبادلا الهجمات والخطورة لخطف المزيد من الأهداف وبالفعل تمكن الهلال من تسجيل هدفه الثاني عن طريق علي آل بليهي في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين مقابل هدف.
ملخص الشوط الثاني بين السد والهلال بدوري أبطال آسيا
وبدأ الشوط الثاني وهذه المرة كان الهلال هو الأكثر سيطرة وخطورة ليسجل هدفه الثالث في الدقيقة 60 عن طريق الهاجري بالخطأ في مرماه بل وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 67 عن طريق الشلهوب مع وجود العديد من الفرص من لاعبي السد لخطف هدف أخر ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف.
وستلعب مباراة إياب الدور نصف النهائي بين الهلال والسد يوم 22 أكتوبر القادم على ملعب جامعة الملك سعود بالسعودية.
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