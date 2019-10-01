الهلال يستمر في التألق ويسجل الرابع في مرمى السد بدوري أبطال آسيا

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
كتب
أنس عبد الغني
استطاع نادي الهلال أن يسجل الهدف الرابع في مرمى نادي السد في المباراة التي تجمع بينهم الآن ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب جاسم بن حمد.
وصف الهدف الرابع للهلال في مرمى السد بدوري أبطال آسيا
وسجل نادي الهلال هدفه الرابع في مرمى السد في الدقيقة 67 عن طريق تسديدة من الشلهوب لتصبح النتيجة 4-1 للهلال حتى الآن.
يذكر أن الهلال كان متأخر بهدف في بداية المباراة ليحول تأخره إلى فوز بثلاثية حتى الآن.
تشكيل الهلال ضد السد بدوري أبطال آسيا
حراسة المرمى: المعيودي
خط الدفاع: علي آل بليهي، هيون سو، الشهراني، محمد البريك.
خط الوسط: سلمان المفرج، محمد كنو، جيوفنكو.
خط الهجوم: سلمان الدوسري، جوميز، كاريو.
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