حرمان الإفريقي التونسي من تسجيل لاعبين لثلاث فترات انتقال بسبب نزاعات مالية

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

كتب أنس عبد الغني

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حظرا على تسجيل لاعبين جدد على الافريقي التونسي لثلاث فترات انتقال بعد نزاع حول المستحقات المالية للمهاجم باسيرو كومبواري القادم من بوركينا فاسو.



وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان اليوم الثلاثاء إنه تلقى خطابا من الفيفا لإبلاغه "بمنع الافريقي من (تسجيل لاعبين) لثلاث فترات انتقال على المستويين المحلي والدولي إلى حين تسوية مبلغ 60 ألف يورو قيمة صفقة انتقال اللاعب باسيرو كومبواري".

وكان الافريقي تعاقد مع كومبواري (21 عاما)، الذي سبق له اللعب في شباب أطلس خنيفرة واتحاد طنجة بالمغرب، في سبتمبر أيلول 2018.

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ويعاني الافريقي من أزمة مالية خانقة بسبب نزاعات تتعلق بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين، وقال وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم في مؤتمر صحفي "للأسف أصبح الافريقي في وضع مالي خطير فيما يتعلق بالنزاعات".

وأضاف "نواجه تهديدا خطيرا، قد يواجه النادي قرارات مفاجئة وعقوبات صادمة من بينها الهبوط لدوري الدرجة الثانية إذا لم ينجح في إيجاد حل للمستحقات المالية".

وكشف رئيس الاتحاد التونسي أن ديون الافريقي بلغت 9.5 مليون دولار في الأعوام الأربعة الأخيرة، ونجح في سداد جزء منها وتبقي جزء .

وكان الفيفا فرض حظرا على تسجيل لاعبين جدد على الافريقي في فترتي الانتقال السابقتين كما عوقب بخصم ست نقاط من رصيده.

ويملك الافريقي ثلاث نقاط في الدوري التونسي الممتاز هذا الموسم رغم فوزه في ثلاث من مبارياته الأربع.