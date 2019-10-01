- 1/2
- 2/2
الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
كتب
أنس عبد الغني
فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حظرا على تسجيل لاعبين جدد على الافريقي التونسي لثلاث فترات انتقال بعد نزاع حول المستحقات المالية للمهاجم باسيرو كومبواري القادم من بوركينا فاسو.
وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان اليوم الثلاثاء إنه تلقى خطابا من الفيفا لإبلاغه "بمنع الافريقي من (تسجيل لاعبين) لثلاث فترات انتقال على المستويين المحلي والدولي إلى حين تسوية مبلغ 60 ألف يورو قيمة صفقة انتقال اللاعب باسيرو كومبواري".
وكان الافريقي تعاقد مع كومبواري (21 عاما)، الذي سبق له اللعب في شباب أطلس خنيفرة واتحاد طنجة بالمغرب، في سبتمبر أيلول 2018.
ويعاني الافريقي من أزمة مالية خانقة بسبب نزاعات تتعلق بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين، وقال وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم في مؤتمر صحفي "للأسف أصبح الافريقي في وضع مالي خطير فيما يتعلق بالنزاعات".
وأضاف "نواجه تهديدا خطيرا، قد يواجه النادي قرارات مفاجئة وعقوبات صادمة من بينها الهبوط لدوري الدرجة الثانية إذا لم ينجح في إيجاد حل للمستحقات المالية".
وكشف رئيس الاتحاد التونسي أن ديون الافريقي بلغت 9.5 مليون دولار في الأعوام الأربعة الأخيرة، ونجح في سداد جزء منها وتبقي جزء .
وكان الفيفا فرض حظرا على تسجيل لاعبين جدد على الافريقي في فترتي الانتقال السابقتين كما عوقب بخصم ست نقاط من رصيده.
ويملك الافريقي ثلاث نقاط في الدوري التونسي الممتاز هذا الموسم رغم فوزه في ثلاث من مبارياته الأربع.
كانت هذه تفاصيل خبر حرمان الإفريقي التونسي من تسجيل لاعبين لثلاث فترات انتقال بسبب نزاعات مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.