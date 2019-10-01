تشكيل ناري في موقعة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 كتب أنس عبد الغني أعلن لويس سييرا، المدير الفني الاتحاد عن تشكيلة الفريق لمواجهة التعاون، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة".

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي: حراسى المرمى: فواز القرني Advertisements خط الدفاع: سعود عبدالحميد، عبدالمحسن فلاتة، المولد، منصور الحربي خط الوسط: كريم الأحمدي، فيلانويفا، فيتشو، رومارينهو في الهجوم: عبدالعزيز البيشي، هارون كمارا ويقام اللقاء عند الثامنة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، ويحتل اتحاد جدة المركز العاشر برصيد 6 نقاط، فيما يحتل التعاون المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.

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