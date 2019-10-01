تعرف على تشكيل مباراة الهلال والسد القطري في دوري أبطال أسيا

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 الهلال أعلن كلا المدربين عن تشكيل الهلال والسد القطري في المباراة التي تقام منذ قليل ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب جاسم بن حمد.

جوميز يقود تشكيل الهلال ضد السد بدوري أبطال آسيا وشهد تشكيل الهلال ضد السد بدوري أبطال آسيا الأساسي قيادة جوميز مهاجم الفريق لخط هجوم الفريق. تشكيل الهلال ضد السد بدوري أبطال آسيا حراسة المرمى: المعيوف خط الدفاع: علي آل بليهي، هيون سو، الشهراني، محمد البريك. Advertisements خط الوسط: سلمان المفرج، محمد كنو، جيوفنكو. خط الهجوم: سلمان الدوسري، جوميز، كاريو. وشهد تشكيل السد ضد الهلال بدوري أبطال آسيا الأساسي قيادة بغداد بونجاح مهاجم الفريق لخط هجوم الفريق. تشكيل السد ضد الهلال بدوري أبطال آسيا حراسة المرمى: سعد الشيب خط الدفاع: سلمان، الهاجري، حسن، وو يونج. خط الوسط: خوخي، جابي. خط الهجوم: الهيدوس، تاي هي نام، أكرم عفيف، بغداد بونجاح.

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