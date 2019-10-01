جولف الفتيات يدشن أول مشاركة خارجية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حقق الجولف السعودي واحدة من أفضل النتائج على مدار أسبوع حافل بالمنافسات الخارجية، وذلك بعدما نجح سعود الشريف وعلي بابطن في تحقيق نتائج متميزة، فيما دشن منتخب الفتيات المكون من رغدة العيسوي وليلى التلمساني وفاتن القحطاني، أول مشاركة نسوية سعودية في محفل جولف خارجي.
وخطف سعود الشريف الأضواء في بطولة آسيا- باسيفيك للاعبين الهواة على ملعب شيشان الدولي بمدينة شنجهاي الصينية، بعدما حقق المركز 54 من أصل 120 مشاركا، بينما نجح علي البابطين البالغ من العمر 18 سنة، في التواجد على منصة التتويج في البطولة العربية للمراحل السنية بمنتجع دريم لاند للجولف في القاهرة، بعدما جاء بالمركز الثالث.
وفرض منتخب الفتيات نفسه في الحدث كأول مشاركة نسوية تاريخية في جولف خارجي.
وتعقيبا على هذه النتائج، قال مسؤول المشاركة في جولف السعودية بوشعيب الجدياني «كان من الرائع مشاهدة سعود وعلي يلعبان جيدا في بطولتين رفيعتين، كما كان رائعا مشاهدة رغدة وليلي وفاتن وهن يشاركن في حدث خارجي للمرة الأولى، ونحن نتطلع قدما لرؤية تطورهن في السنوات المقبلة، ونحن ما زلنا في بداية مشوارنا برياضة الجولف».
وتزامن ذلك مع استضافة «جولف السعودية» بالحي الدبلوماسي في الرياض، حدثا ضمن احتفالات اليوم الطني لتعريف أكثر من 5000 شخص باللعبة.
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