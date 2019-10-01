الإنتر يسعى لاستنساخ تألقه محليا أمام برشلونة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يحاول إنتر ميلان استنساخ الأداء الجيد الذي يقدمه في الدوري الإيطالي في دوري أبطال أوروبا عندما يحل ضيفا على برشلونة اليوم بملعب كامب نو.

وتوج إنتر ميلان بلقب دوري الأبطال 3 مرات كان آخرها في 2010، حيث استطاع أن يقصي برشلونة من الدور قبل النهائي ليكمل بعد ذلك التتويج بالثلاثية، كما توج بلقبي الدوري والكأس المحليين. وكان برشلونة حقق الثلاثية أيضا قبلها بعام، عندما فاز بالدوري والكأس الإسبانيين ودوري الأبطال.

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ويتصدر إنتر ميلان، الدوري الإيطالي بالعلامة الكاملة 18 نقطة، وتلقت شباكه هدفين فقط في 6 مباريات، ولكن بدايته كانت سيئة في دوري الأبطال، حيث تعادل على أرضه مع سلافيا براغ 1-1 بفضل الهدف الذي سجله نيكولو باريلا في الوقت بدل الضائع.

واستهل برشلونة أيضا حملته في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا بالتعادل مع بوروسيا دورتموند سلبيا.

واستطاع برشلونة أن يحافظ على شباكه خاليا من الأهداف في الأربع مباريات السابقة التي فاز فيها على انتر ميلان على أرضه، ولكن نجم الفريق ليونيل ميسي يقاتل للتعافي من مشاكل عضلية، بينما يعاني أنسو فاتي وعثمان ديمبلي من إصابات.