أبرز مباريات اليوم بآسيا وأوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة نصف نهائي أبطال آسيا أوراوا وغوانجزو الصيني 1:30م دوري أبطال أوروبا سلافيا براغ ودورتموند 7:55 م

برشلونة وإنتر ميلان 10:00 م

ليل وتشيلسي 10:00 م

فالنسيا وأياكس أمستردام 10:00

زينيت سانت بطرسبرغ وبنفيكا 10:00

ليفربول وريد بول 10:00 م



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