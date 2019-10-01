النصر يطالب فيتوريا بحسم مصير بيتروس ووليد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

ينتظر أن يتسلم مجلس إدارة نادي النصر خلال اليومين المقبلين تقريرا من المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم البرتغالي روي فيتوريا بشأن أبرز احتياجات الفريق من اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية. وحسب مصادر الصحيفة، فإن إدارة النادي طالبت المدرب بعدم تأخير التقرير لتتمكن من وضع ميزانية للصفقات المطلوبة ومن ثم التحرك سريعا نحو إتمامها.

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كما طالبت الإدارة الجهاز الفني أيضا باتخاذ القرارات وفق الصلاحيات الممنوحة له حول تجديد عقد الثنائي البرازيلي بيتروس وحارس المرمى وليد عبدالله.

على ذات الصعيد، يبحث الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم عن إقامة مباراة ودية خلال فترة التوقف المقبلة بطلب من المدرب فيتوريا على أن يكون في مقدمة الخيارات، اللعب مع ضمك أو الفتح، وذلك بهدف الحفاظ على إيقاع الفريق والوقوف على جاهزية الثنائي جوليانو وأحمد موسى بعد تماثلهما للشفاء.

يذكر أن إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت نجحت في مساعيها بتأجيل مباراة الفريق أمام الفيصلي ضمن الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث قررت لجنة المسابقات تأجيل المباراة إلى 6 نوفمبر المقبل، نظرا لانشغال ملاعب الرياض بالصيانة، وإقامة موسم الرياض على ملعبي الملك فهد الدولي والأمير فيصل بن فهد، بعد أن رفضت إدارة النصر نقل المباراة خارج الرياض، فيما أغضبت هذه الخطوة إدارة الفيصلي برئاسة فهد المدلج التي عبرت عن استيائها من القرار عبر بيان صادر قالت فيه «إن التأجيل يتنافى مع المعايير المجدولة من قبل لجنة المسابقات مطلع الموسم».