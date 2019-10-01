تنسيق سعودي إماراتي لشراء حقوق بطولات آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استجاب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للطلب المقدم من قبل الاتحاد الإماراتي فيما يخص تمديد مدة تقديم العطاءات لشراء الحقوق الإعلامية لبطولاته في منطقة غرب آسيا بعد أن دعا في يونيو الماضي للمشاركة في عطاء الحقوق التجارية للحقوق الإعلامية خلال الفترة من 2021 إلى 2024 وأعطى فرصة للتقديم حتى الثلاثين من سبتمبر الماضي.

وبحسب مصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن تمديد مهلة تقديم العطاءات سيكون لمدة أسبوعين إضافيين، ابتداء من أمس الموافق الأول من أكتوبر الحالي، مضيفا أن الأمور تتجه إلى أن السعودية والإمارات ستقدمان عطاءاتهما خلال الأيام المقبلة بعد تنسيق مشترك حول المبالغ المقترحة لكل اتحاد.

ومن المقرر أن يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي برئاسة رئيس الاتحاد سلمان آل خليفة منتصف أكتوبر الحالي في فيتنام للمصادقة على العطاءات المقدمة بعد رفعها من قبل لجنة العروض.

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وبدأ في 9 مايو الماضي استقبال العطاءات لبيع الحقوق التجارية والخدمات المتعلقة بمنافسات المنتخبات والأندية في كرة القدم للفترة من 2021 إلى 2024م.

وتتضمن المناقصة أن يقدم الشريك التجاري للاتحاد الآسيوي أفضل تقنيات البث التلفزيوني، واستقطاب الجمهور والبرامج المميزة والإبداعية، وتقديم الحلول الإعلامية الحديثة، من أجل المساهمة في نمو هذه البطولات على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية.

وتركز طموحات الاتحاد الآسيوي على استقطاب جماهير كرة القدم من أجل مساعدة الاتحادات الوطنية وشركاء البث التلفزيوني لتطوير المسابقات، واستقطاب الدخل الذي يتم استثماره في اللعبة.

وتركز المناقصة على الاستفادة من الاهتمام المتزايد بالحقوق الإعلامية، وبما يتناسب مع ارتفاع نوعية البطولات التي ينظمها الاتحاد القاري، وتزايد أعداد عشاق كرة القدم في أكبر قارات العالم.

بطولات يتضمنها عطاء الحقوق الإعلامية