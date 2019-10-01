السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة لم يرأف الهلال بحال مضيفه السد وتفنن في ضربه وسط أنصاره تقدمهم أمير قطر تميم بن حمد 4-1 في مواجهة الفريقين أمس بالدوحة ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، محققا نتيجة مريحة قبل جولة الإياب، كما احتفظ الهلال بعناصره المهددة بالإيقاف. تبادل الرباعية جوميز وعلي البليهي وسالم الهاجري (خطأ في مرماه) والشلهوب.



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كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يهد سد قطر بحضور أميرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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