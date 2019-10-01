مختار مختار يعلن قائمة الانتاج الحربي فى مواجهة الأهلى...

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جدة - عمرو شويل أعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قائمة ناديه التى تستعد لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء على استاد السلام فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام. وضمت القائمة كلاً من :عامر عامر وأحمد يحيي وأحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي ومعاذ الحناوي وغنام محمد وايمن الطرابلسي ومحمد بازوكا ومحمد رجب وأحمد مجدي و كريم لالا ومحمد عادل وابراهيم عبد الخالق وعلاء سلامة ومحمد فييرا ووهاب أنان وموسي دياورا ومامادو انياس ، فيما خرج باسم مرسي من قائمة الفريق للإصابة. Advertisements وكان الإنتاج الحربى قد لعب مباراة ودية مع الشمس استعداداً لمواجهة الأهلى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق. وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام ، فيما فاز الأهلى على سموحة بهدف دون رد ضمن الجولة ذاتها.

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