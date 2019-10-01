شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ تصعيد 4 لاعبين من الناشئين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصعد ميتشو المهاجمان أسامة فيصل، وحسام أشرف، والظهير الأيمن أحمد عيد، بالإضافة إلى تصعيد حسين فيصل لاعب فريق 1999 والذى يلعب بمركز الجناح وصانع اللعب.
ويعد هؤلاء اللاعبون ضمن مجموعة ناشئين مميزين بالقطاع ، كما انهم ضمن منتخب مصر للاعمار السنية الخاصة بهم.
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